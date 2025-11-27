Gaziantep'te Aranan İki Suçlu Yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli ile kasten yaralama suçundan 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
