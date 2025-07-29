Gaziantep'te Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Gaziantep'te Aranan Dolandırıcı Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, 7 ayrı suç kaydı ve 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan B.K.'yı otoyolda gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında yakaladı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 7 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık suçu başta olmak üzere hakkında 7 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.K. isimli şahıs, otoyolda yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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