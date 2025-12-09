Gaziantep'te aranan 3 şahsı jandarma yakaladı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 12'şer yıl kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslarına yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T., R.Y. ve D.Ö. isimli 3 şahıs Şehitkamil ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP