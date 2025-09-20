Gaziantep'te Aranan 3 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Gaziantep'te, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nizip, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma ve hırsızlık" suçlarından 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. isimli şahıs, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs ve yine hırsızlık başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP