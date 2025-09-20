Haberler

Gaziantep'te Aranan 3 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan ceza almış şahıslar, adli mercilere sevk edildi.

Gaziantep'te, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nizip, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma ve hırsızlık" suçlarından 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. isimli şahıs, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs ve yine hırsızlık başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
