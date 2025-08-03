Gaziantep'te Aranan 158 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Aranan 158 Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlarda kesinleşmiş hapis cezası olan 158 şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 158 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Temmuz ayında çok sayıda çember operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 158 şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahısların tamamı tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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