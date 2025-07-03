Gaziantep'te Aracın Üzerinde Oturan Yolcuya Cezai İşlem

Gaziantep'te Aracın Üzerinde Oturan Yolcuya Cezai İşlem
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Gaziantep'te trafikte tehlike oluşturan bir durum nedeniyle, aracın üzerinde oturan yolcuyla seyreden sürücüye 8 bin 463 TL para cezası verildi.

Gaziantep'te aracın üzerinde oturan yolcuyla seyreden araç sürücüsüne 8 bin 463 TL para cezası verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafikte tehlike oluşturan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, aracın üzerinde oturan yolcuyla seyreden otomobil sürücüsüne 8 bin 463 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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