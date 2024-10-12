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Gaziantep'te Aile Katliamı: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Aile Katliamı: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olayda toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.

GAZİANTEP'te, Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Güzelvadi Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Demir, evde eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra, kendi başına ateş etti. Evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

GAZİANTEP / DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Demir Gaziantep Politika Güvenlik İnceleme Olaylar Cinayet 3-sayfa Polis

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