Gaziantep'te Aile Katliamı: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olayda toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.
GAZİANTEP'te, Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Güzelvadi Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Demir, evde eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra, kendi başına ateş etti. Evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.
GAZİANTEP / DHA