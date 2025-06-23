Gaziantep'te Aile İçi Kavga Cinayetle Sonlandı

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Gaziantep'te Aile İçi Kavga Cinayetle Sonlandı
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, aile içi tartışma sonucu 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Ağabey H.T. ve baba M.T. gözaltına alındı.

Gaziantep'te aile içi kavga cinayetle son buldu: Ağabey ve baba gözaltında

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde aile içi kavga sırasında tabanca ile vurulan 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki hayatını kaybetti. Olay sonrası katil zanlısı olarak ağabey ve baba gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karkamış ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki ile ağabeyi H.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken olaya baba M.T. ve diğer aile üyeleri de dahil oldu. Kavga sırasında ağabey, yanında bulundurduğu tabanca ile kardeşi Eyüp Tiryaki'ye ateş açtı. Kurşunlarına hedefi olan ve olay sonrası hastaneye Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryaki, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası katil zanlısı olarak ağabey H.T. ile baba M.T. gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİYAZİ DEMİR - 3.Sayfa
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