Ağ ile avlanma yasağına uymayan şahsı jandarma yakaladı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, ağ ile avlanma yasağına uymayan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 150 metrelik ağa da el konuldu.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında nehir üzerine 150 metre ağ atarak balık avladığı tespit edilen Ç.Ç. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Olay sırasında kullanılan 150 metrelik ağa ise el konuldu. - GAZİANTEP
