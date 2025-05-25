Gaziantep'te Abart Egzoz ve Yetkisiz Çakar Kullanan Araçlara Cezalar Kesildi

Gaziantep'te Abart Egzoz ve Yetkisiz Çakar Kullanan Araçlara Cezalar Kesildi
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Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde, abart egzoz ve yetkisiz çakar kullanan iki araca cezai işlem uygulandı. Yetkisiz çakar kullanan sürücüye 138 bin TL, gürültü çıkaran abart egzozlu araca ise 9 bin TL ceza verildi.

Gaziantep'te abart egzoz ve yetkisiz çakar kullanan 2 araca ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te yetkisiz çakar kullanan bir araç ile abart egzoz kullanarak kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran bir başka araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart egzoz ve yetkisiz çakar kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler çerçevesinde, Araban ilçesi Çevreyolu Caddesi'nde yasalara uygun olmayan çakar kullandığı tespit edilen araç sahibine 138 bin 172 TL cezai işlem uygulandı. Bahse konu araç 30 gün süreyle otoparka çekilirken sürücü şahsın ehliyeti de 30 gün süre ile geri alındı.

Kent merkezinde yapılan denetimde ise abart egzoz bulundurarak kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran aracın sürücüsüne 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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