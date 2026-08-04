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Gaziantep'te Metamfetamin Operasyonu: 8 Kilo 500 Gram Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Gaziantep'te Metamfetamin Operasyonu: 8 Kilo 500 Gram Ele Geçirildi, 3 Gözaltı
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Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda 8 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamların koordinesinde yapılan aramalarda, araçlar ve ikametlerde zulalanmış uyuşturucu bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 8 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Adli makamların koordinesindeki operasyon çerçevesinde 3 araç ve 3 ikamette arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalar sonucunda araç ve ikametlerde zulalanmış halde 8 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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