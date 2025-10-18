Haberler

Gaziantep'te 510 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te 510 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te polis ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurduğu araçta 510 bin adet uyuşturucu captagon hap bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramalarda çuvallara zulalanmış halde 510 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde, kent çıkışında yapılan yol kontrolünde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta, hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda çuvallara zulalanmış halde 510 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı ilk kez açıklandı
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

Dev balığı onlarca kişi çekemedi! Karaya vurduğu yerin ayrı önemi var
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir

Yıl sonu gram altın ne kadar olacak? Ekonomistten dikkat çeken tahmin
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödeyecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödenecek
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Skandal iddia! Cemil Çiçek'e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi

Cemil Çiçek'e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi
Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu

Mert ve Necip'e büyük şok! İşte Beşiktaş'ın yeni kaptanları
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.