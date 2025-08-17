Gaziantep'te 428 kök kenevir ele geçirildi: 5 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te jandarmanın operasyonlarında 428 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde, uyuşturucu ticareti ve yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen A.D., B.G., H.K., H.G., V.G. ve M.T. isimli 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan A.D., B.G., H.K., H.G. ve M.T. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. V.G. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheli şahısların ikamet ve arazilerinde yapılan adli arama neticesinde 1 kilo 518 gram kubar esrar, 428 kök kenevir bitkisi, 38 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - GAZİANTEP