Gaziantep'te 3 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te piyasa değeri 3 milyon 120 bin TL olan 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Şahinbey ilçesinde M.Ç. isimli şahsa ait işyerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda piyasa değeri 3 milyon 120 bin TL olan çeşitli marka ve modellerde gümrük kaçağı 77 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

