Gaziantep'te 3 Çocuk Anneli Kadın Boğularak Öldürüldü

Gaziantep'te 3 çocuk annesi boğularak öldürülmüş halde bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 çocuk annesi bir kadın, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Geniş çaplı soruşturma başlatılan olayla ilgili çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Olay, Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 3 çocuğu ile yaşayan Asiye Baytap (25), sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Boğularak öldürüldü tepsit edildi

Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde 3 çocuk annesi kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Asiye Baytap'ın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Geniş çaplı soruşturma başlatılan olayla ilgili çok sayıda şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.