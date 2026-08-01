Gaziantep’te 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi: 1 gözaltı
Gaziantep’in Araban ilçesinde yapılan operasyon sonucu 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 55 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılan operasyon sonucu 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 55 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahlanmaya yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde, belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 55 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı