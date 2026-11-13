Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep’te 3,2 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 1 gözaltı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep’te 3,2 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 1 gözaltı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te bir iş yerine yapılan operasyonda 3 milyon 235 bin TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 3 milyon 235 bin TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca yapılan operasyon çerçevesinde İ.T. isimli şahsın işyerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 235 bin TL olan gümrük kaçağı 46 adet hava nemlendirici, 39 adet kamera, 54 adet powerbank, 5 adet drone, 102 adet müzik çalar, 41 adet masaj aleti, 39 adet el feneri, 69 adet el süpürgesi, 78 adet tıraş makinesi, 99 adet termos, 24 adet akü güç kaynağı, 15 adet blender ve 16 adet şarjlı matkap ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Evine giderken silahlı saldırıya uğradı! Bacağından vurdular

Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu! Bacağına sıktılar
Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım32

İlk maçından sonra neler dedi neler!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare23

İran’ı küplere bindirecek fotoğraf
Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü

Türkiye'den ülkelerine döndüler! Hepsinin tek bir amacı var
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalarda 13 aydır böylesi yaşanmadı
Ne şakaları var ne de acımaları! İspanya önüne geleni deviriyor

Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayanın vay haline
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
MEB bütçe görüşmelerinde gergin anlar! Bakan Yusuf Tekin sinirlendi

Bakan Yusuf Tekin bütçe görüşmelerinde öfkelendi: Ahlaksız bir yalancı
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı

Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı