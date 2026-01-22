Gaziantep'te silahlı yağma suçundan aranan şahıs mutfak dolabında yakalandı

Gaziantep'te silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İstihbari çalışmalar neticesinde, gece vakti silahlı yağma suçundan hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.T.T. isimli şahsın Şahinbey ilçesinde saklandığı adres tespit edildi. Şüpheli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz planlama ve takip çalışmalarının ardından yapılan operasyonla mutfak dolabında saklandığı sırada yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP