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Gaziantep'te 2 şüpheli yakalandı, 8 milyon 200 bin TL'lik varlığa el konuldu

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Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları belirlenen 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Adreslerde 159 bin 800 TL, 13 bin 800 dolar ve 810 sterlin ele geçirildi; 8 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 159 bin 800 TL, 13 bin 800 dolar, 810 sterlin ve çok sayıda altın ele geçirilirken, 8 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda 159 bin 800 TL, 13 bin 800 dolar, 810 sterlin, 6 tam, 4 çeyrek, 3 Cumhuriyet ve 1 Ata altını ile 2 cep telefonu ve 1 notebook ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 8 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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