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Gaziantep’te 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı yakalandı

Gaziantep’te 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı yakalandı
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dağlık alanda 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın zanlısı saklandığı metruk binada jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dağlık alanda 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın zanlısı saklandığı metruk binada jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, 5 Eylül günü İslahiye ilçesi Tahtaköprü Barajı yakınlarındaki dağlık arazide meydana gelmişti. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak için dağlık alanda buluşmuş ve çıkan silahlı kavgada Enes Arı ile Abdülkadir Yeter ölmüştü. Olay sonrası bir kişi de yaralanırken katil zanlısı A.S. ise kaçmıştı.

Metruk binada yakalanan zanlı tutuklandı

Olayın ardından çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, katil zanlısı A.S.'nin metruk bir binada saklandığını tespit etti. Zanlı, saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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