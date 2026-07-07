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Gaziantep'te 18 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 18 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te polis ekiplerinin denetiminde, 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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