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Gaziantep'te 11 Yıl Hapis Cezalı Firari Jandarma Tarafından Yakalandı

Gaziantep'te 11 Yıl Hapis Cezalı Firari Jandarma Tarafından Yakalandı
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Gaziantep'te 16 ayrı suç kaydı ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te 16 ayrı suç kaydı bulunan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçu başta olmak üzere 16 ayrı suç kaydı bulunan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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