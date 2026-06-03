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Gaziantep'te kesinleşmiş cezayla aranan 123 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te kesinleşmiş cezayla aranan 123 şahıs tutuklandı
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Gaziantep’te jandarma ekiplerinin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan bin 754 kişi yakalandı, 123’ü tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan bin 754 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 123'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Mayıs ayı içerisinde çok sayıda 'çember' operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan bin 754 şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 123'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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