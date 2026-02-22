Haberler

Gaziantep'te 1,5 milyon TL değerinde kaçak nargile tütünü ve kömürü ele geçirildi

Gaziantep'te 1,5 milyon TL değerinde kaçak nargile tütünü ve kömürü ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 ayrı iş yerine yaptığı operasyonda 1,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı nargile kömürü ve tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 ayrı iş yerine yaptığı operasyonda 1,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı nargile kömürü ve tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdülüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyon çerçevesinde M.A. ve A.A. isimli şahıslara ait Şahinbey ilçesindeki iki ayrı işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan gümrük kaçağı 1 ton 100 kilogram nargile kömürü ve 238 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Okullarda yeni tehlike! 'Virüs üretme akımı' dalga dalga yayılıyor

Tehlike çok büyük! Öğrenciler okulda "Kovid-20" üretmeye çalışıyor
Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

3 puan 89. dakikada geldi! Küme düşme hattı adeta yangın yeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Okullarda yeni tehlike! 'Virüs üretme akımı' dalga dalga yayılıyor

Tehlike çok büyük! Öğrenciler okulda "Kovid-20" üretmeye çalışıyor
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira