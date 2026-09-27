Gaziantep Nurdağı'nda minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Gaziantep Nurdağı'nda minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay-Gaziantep seferi yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı; olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.