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Gaziantep Nizip'te toprak yüklü traktör dereye uçtu, sürücü yaralandı

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Gaziantep Nizip'te toprak yüklü traktör dereye uçtu, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Gaziantep Nizip'te toprak yüklü traktör dereye uçtu, sürücü yaralandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Sekili Mahallesi'nde toprak yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Traktörün altından vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği toprak yüklü traktör dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesine bağlı Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ağca'nın kullandığı toprak yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla traktörün altından çıkarılan sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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