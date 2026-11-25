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Gaziantep'te çocuğa karşı cinsel istismar ve 3 ayrı dosyadan kesinleşmiş 79 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar ve 3 ayrı suç dosyasından hakkında 79 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.K. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı