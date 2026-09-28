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Gaziantep Nizip'te FETÖ üyeliğinden aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

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Gaziantep Nizip'te FETÖ/PDY üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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