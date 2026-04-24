Gaziantep merkezli 8 ilde yasadışı bahis operasyonu: 81 gözaltı

Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonunda 81 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 50 milyar TL hareket tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Gaziantep merkezli 8 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçuna yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat destekli ekiplerin 92 ayrı adrese yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 81 şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynayan üyelerin bakiye yükleyebilmesi amacıyla havuz hesaplarda kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin ettikleri, suçtan elde edilen tutarların nakline aracılık yaptıkları ve yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.

MASAK incelemesi sonucu ise şüphelilere ait 254 adet banka ve 121 adet kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketinin olduğu tespit edildi. Yakalanan 81 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı