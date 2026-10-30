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Gaziantep İslahiye'de operasyonda 495 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

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Gaziantep İslahiye'de operasyonda 495 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir ikamette arama yapıldı; tarihi eser olduğu değerlendirilen 495 sikke, 1 metal dedektör, 260 gram uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi. Aramada 1 şüpheli yakalandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir adreste yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 495 adet sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. İslahiye ilçesinde yapılan operasyon çerçevesinde bir ikamette arama yapıldı. Aramada 495 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet metal dedektör, 260 gram uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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