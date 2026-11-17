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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışmasını sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Barazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. idaresindeki 27 AFL 182 plakalı motosiklet, E.T. yönetimindeki 27 BGH 970 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı