Gaziantep İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş, kulak küpeleri sayesinde sahibine verildi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan 17 büyükbaş hayvan, zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kulak küpelerindeki bilgilerden sahibi bulunarak teslim edildi.

Olay, İslahiye ilçesi Türkbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılıkla uğraşan Ökkeş Atılgan'a ait 17 büyükbaş hayvan, kırsal bölgede kayboldu. Besici Ökkeş Atılgan'ın durumu yetkililere bildirmesinin ardından kaybolan 17 büyükbaş hayvanı bulmak için çalışma başlatıldı. Zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, kayıp hayvanlar Beyler Mahallesi'nde boş arazide bulundu. Kayıp hayvanların, kulak küpelerindeki bilgiler kontrol edilerek Ökkeş Atılgan'a ait olduğu tespit edildi.

Kaybettiği hayvanlarını tek tek sayarak teslim alan Atılgan, zabıta ve ilçe tarım ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı