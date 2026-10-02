Gaziantep'in Oğuzeli'nde 14 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Gaziantep'te yaralama ve tehdit gibi suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, basit yaralama ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı