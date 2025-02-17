Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu

Gaziantep Havalimanı'nda pilotların tanımlanamayan ışıklı bir cismi rapor etmesinin ardından havalimanındauçuşlar durduruldu.

TANIMLANAMAYAN IŞIKLI CİSİM ALARMI

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce durumu hava trafik kontrol kulesine iletti.

Radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu.

DRON OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Işığın kaynağına ilişkin kesin bir bilgi bulunamazken, hava trafiğinin dron olduğu tahmin edilen cismin netleşmesiyle yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.