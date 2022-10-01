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Gaziantep haber! Gaziantep'te muhtar azasının evi tarandı: 2 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep haber! Gaziantep'te muhtar azasının evi tarandı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Muhtar azası Mustafa Yılmazer'in evi motosikletle gelen otomatik silahlı bir kişi tarafından tarandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Muhtar azası Mustafa Yılmazer'in evi motosikletle gelen otomatik silahlı bir kişi tarafından tarandı. Olayda Yılmazer'in karısı ve oğlu hayatını kaybederken, gelini ve 2 torunu yaralandı.

İddiaya göre, Kartal Mahallesi Muhtar Azası Mustafa Yılmazer'in evinin önüne motosikletle gelen bir kişi elindeki otomatik av tüfeği ile eve ateş etmeye başladı. Saldırıda aza Yılmazer'in karısı Havva Yılmazer ile 30 yaşındaki oğlu Cebrail Yılmazer hayatını kaybederken, gelini Pınar Yılmazer ile torunlar Ayaz ve Irmak Yılmazer yaralandı. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken Jandarma ekiplerinin aza Mustafa Yılmazer'in kardeşi olan A.Y'yi gözaltına aldığı öğrenildi. A.Y ile kardeşlerinin yaklaşık 5 yıl öncesine dayanan husumetleri bulunduğu ve aza Yılmazer'in olay esnasında evde bulunmadığı ileri sürüldü.

(Bekir Şentürk - Lider Olgun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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