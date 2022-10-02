Gaziantep haberleri: Gaziantep'te 43 farklı noktalarda denetim yapıldı

Gaziantep haberler... - Gaziantep'te 43 farklı noktalarda denetim yapıldı Gaziantep'te 43 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 112 kişi sorgulandı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'te asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işlemesinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması amacıyla...

- Gaziantep'te 43 farklı noktalarda denetim yapıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 43 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 112 kişi sorgulandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'te asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işlemesinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması amacıyla 43 farklı noktalarda denetim yapıldı. il genelinde 66 ekip ve 223 personelin katılımıyla araç kiralama şirketleri, oteller ve günübirlik evler kontrol edildi. Kontrollerde 4 bin 112 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Ekipler 4 işyeri hakkında gerekli adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamada bin 19 araç kontrol edilirken trafik kanunun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 50 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı. Kontroller de 8 araç ise trafikten men edildi.