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Bilecik'te Gazi Kızına Yunus Polis Bebeği Hediyesi

Bilecik'te Gazi Kızına Yunus Polis Bebeği Hediyesi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Asayiş Daire Başkanlığınca temin edilen yunus polis bebeğini, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında gazi olan Halil Er'in kızı Ayliz Er'e takdim etti. Çağlar, şehit aileleri ve gazilerin emanetlerinin baş tacı olduğunu vurguladı. Duygu dolu program hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Bilecik'te gazi kızına yunus polis bebeği hediye edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin emanetlerine yönelik gerçekleştirilen anlamlı buluşmada, Asayiş Daire Başkanlığınca temin edilen yunus polis bebeğini gazi Halil Er'in kızı Ayliz Er'e takdim etti. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halindeki bomba yüklü aracın patlaması sonucu meydana gelen terör saldırısında yaralanarak gazi olan Halil Er'in kızı Ayliz Er'e hediyesini veren Çağlar, şehit aileleri ve gazilerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Duygu dolu anların yaşandığı program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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