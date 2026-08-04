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Gazeteci Tahir Sarıkaya Gözaltına Alındı

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İstanbul'da yürütülen örgütlü suçlar soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve kripto hesaplarına transferler tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Tahir Sarıkaya'nın gözaltındaki sorgusu devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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