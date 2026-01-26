Haberler

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

Güncelleme:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirilmekte.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gazeteci Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

