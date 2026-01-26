Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gazeteci Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa