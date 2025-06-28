Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı

Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı
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Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı
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Gazeteci İrfan Değirmenci, İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda konuşma yaptığı sırada gözaltına alındı.

Gazeteci İrfan Değirmenci, Yoğurtçu Parkı'nda konuşma yaptığı sırada gözaltına alındığı öğrenilirken; Türkiye İşçi Partisi konuya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda forum düzenlemek isteyen ve aralarında gazeteci İrfan Değirmenci'nin de bulunduğu gruba polis müdahale etti.

DEĞİRMENCİ GÖZALTINA ALINDI

Yoğurtçu Parkı'nda etkinliğe katılanlara gözaltı işlemi uygulanırken; gazeteci İrfan Değirmenci'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

TİP'TEN AÇIKLAMA

Yaşananlara ilişkin bir açıklama yapan Türkiye İşçi Partisi, "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor.

Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMustafa erbaş:

Başarılı, Türkçe'nin doğru kullanımına dikkat eden bir gazetecidir. ülkede işini iyi yapan herkes gözaltına alınıyor.

Yorum Beğen61
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Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

BU GAY DEGİLMİYDİ

Yorum Beğen67
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Haber Yorumlarısarioglanli38:

her onune gelen gazeteci kimliği adiyla istediği yerde öyle toplantı gösteri yapıp ülkeyi karistiramaz

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Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Neyin eşit ve özgürlüğün mücadelesini veriyorsunuz OE vlatalrı şu an ne isterseniz HAİN LİK İSLAM VE VATAN DÜŞMANLIĞI dahil yapmıyor musunuz

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıMGk:

Travesti olduğunu açıklamıştı onla alakalı olabilir

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme20
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