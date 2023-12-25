Gazeteci Can Ataklı hakkında şehit aileleri hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle Ataklı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlattı. - İSTANBUL