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Gazeteci Can Ataklı hakkında şehit aileleri hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle Ataklı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Can Ataklı Hukuk 3.Sayfa Medya Politika Haberler

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