Haberler

Gazeteci Barış Terkoğlu, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu, mahkemece yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu, sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Barış Terkoğlu hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Terkoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edilmişti. Terkoğlu, Savcılık ifadesinin ardından yurtdışına çıkamama adli kontrol tedbiri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince ifadesi alınan Terkoğlu, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar

Futbolda FETÖ soruşturması! İfadelerinin ardından jet hızında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı
Paşinyan'dan Türkiye mesajı: Somut adımların vakti geldi

Erdoğan'ın o sözleri hatırlatılınca mesajı net oldu