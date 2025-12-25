Gazeteci Barış Terkoğlu, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu, sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Barış Terkoğlu hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Terkoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edilmişti. Terkoğlu, Savcılık ifadesinin ardından yurtdışına çıkamama adli kontrol tedbiri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince ifadesi alınan Terkoğlu, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL