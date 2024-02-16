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Gayrettepe'de metroda yürüyen merdivende ölen işçinin kimliği ortaya çıktı

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Gayrettepe'de metroya inen yürüyen merdivenleri tamir ederken aniden çalışmasıyla içinde sıkışıp hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu. İşçinin 31 yaşındaki Buğrahan Bıyıklı olduğu ve yüklenici firmada teknisyen olarak çalıştığı öğrenildi.

Gayrettepe'de metroda yürüyen merdivende ölen işçinin kimliği ortaya çıktı

İSTANBUL - Gayrettepe'de metroya inen yürüyen merdivenleri tamir ederken aniden çalışmasıyla içinde sıkışıp hayatını kaybeden işçinin kimliğini belli oldu. Hayatını kaybeden işçinin 31 yaşındaki Buğrahan Bıyıklı olduğu ve yüklenici firmada teknisyen olarak çalıştığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda yaşandı. Yürüyen merdivenlerin bakımını yapan yüklenici firma elemanı Buğrahan Bıyıklı merdivenlerin aniden çalışmasıyla merdiven arasında sıkıştı. Sıkışan işçi çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bıyıklı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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