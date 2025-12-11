Haberler

Çiftçilerin korkulu rüyası gaspçı jandarmadan kaçamadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm bağlarında çalışan çiftçilere yönelik gasp olaylarına karışan ve 26,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.D., jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli, bölgede huzursuzluğa neden olan olaylar sonrasında yapılan incelemelerle tespit edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, son günlerde üzüm bağlarında çalışan çiftçilere yönelik gasp olaylarına karıştığı belirlenen ve 26,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan gaspçı, jandarmanın titiz çalışmasıyla yakalandı.

Alaşehir'in Tepeköy, Caberfakılı, Belenyaka, Üzümlü, Killik, Sobran ve Sarıgöl Ahmetağa mahallelerinden art arda gelen şikayetler üzerine harekete geçen Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzursuzluğa neden olan zanlının peşine düştü. Yaklaşık 120 farklı güvenlik kamerasını 12 saat boyunca inceleyen ekipler, M.Y.D. (35) isimli şahsın izini sürdü. Son günlerde üzüm bağlarında yalnız çalışan kişilere arkadan yaklaşarak maske ile yüzünü gizlediği, boğazına sarıldığı, üzerlerindeki parayı zorla alıp kaçtığı belirlenen şüpheli, Çakırcaali Mahallesi mevkiinde saklandığı bağ evinde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan M.Y.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

