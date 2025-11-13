Haberler

Gana'da Askere Alım İzdihamında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Gana'nın başkenti Akra'da, orduya katılmak isteyen gençlerin yoğun ilgisi nedeniyle meydana gelen izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gana'nın başkenti Akra'da askere alım sırasında yaşanan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Gana'nın başkenti Akra'da orduya katılmak isteyen binlerce genç, El-Wak stadyumuna akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle stadyumun önünde izdiham çıktı. Yetkililer, yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Gana Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, izdihamın güvenlik protokollerinin ihlal edilmesi sonucu yaşandığı, beklenmedik derecede başvuru olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, izdihamda yaralananların kaldırıldığı 37. Askeri Hastanesi'ni ziyaret etti.

Güvenlik kurumlarına yapılan işe alımlar, genç işsizliğinin yüksek olduğu ülkede iş arayan çok sayıda gencin ilgisini çekiyor. Hükümet verilerine göre ülkede gençlerin yaklaşık yüzde 39'u işsiz. - AKRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
