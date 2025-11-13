Gana'da Askere Alım İzdihamında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Gana'nın başkenti Akra'da askere alım sırasında yaşanan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Gana'nın başkenti Akra'da orduya katılmak isteyen binlerce genç, El-Wak stadyumuna akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle stadyumun önünde izdiham çıktı. Yetkililer, yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Gana Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, izdihamın güvenlik protokollerinin ihlal edilmesi sonucu yaşandığı, beklenmedik derecede başvuru olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, izdihamda yaralananların kaldırıldığı 37. Askeri Hastanesi'ni ziyaret etti.

Güvenlik kurumlarına yapılan işe alımlar, genç işsizliğinin yüksek olduğu ülkede iş arayan çok sayıda gencin ilgisini çekiyor. Hükümet verilerine göre ülkede gençlerin yaklaşık yüzde 39'u işsiz. - AKRA