Gala Gölü Milli Parkı sazlık alanında çıkan yangın söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Gala Gölü Milli Parkı sazlık alanında çıkan yangın söndürüldü Edirne'nin Enez ilçesinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı çevresindeki sazlık alanda dün akşam çıkan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Gala Gölü Milli Parkı sazlık alanında çıkan yangın söndürüldü EDİRNE - Edirne'nin Enez ilçesinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı çevresindeki sazlık alanda dün akşam çıkan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Gala Gölü Milli Parkı içinde sazlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbarla bölgeye; Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında göl çevresindeki sazlık alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gala Gölü Edirne 3. Sayfa Haberler

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