Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Karabük'te ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. 17 yaşındaki kızın cenazesinin Cuma günü Gabon'a götürecekleri öğrenildi.

Karabük Yeşil köy mevkisinde Filyos Çayı kenarında geçtiğimiz 26 Mart'ta Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cansız bedeni bulunmuştu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 kez gözaltına alınan Dursun A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga cenazesi de otopsi işlemleri için İstanbul Bahçelievler'de bulunana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada biten işlemlerinin ardından 17 yaşındaki kızın cenazesini ailesi teslim aldı. Cuma günü Gabon'a götürecekleri öğrenildi.

İstanbul Gabon Derneği Başkanı Greg Kebıla, "Jeannah annesi ve babası cenazeyi almaya geldi. İşlemler bitikten sonra Gabon'a geri götürecekler. Annesi her gün ağlıyor" dedi.

Annesi Jessıca Makemba, kızının Türkiye'ye okumaya geldiğini belirterek ölü bulunduğunu söyledi. Ayrıca, acılı anne kızının cenazesini Gabon'a götüreceklerini belirtti. - İSTANBUL