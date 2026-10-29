Gabon açıklarında batan petrol platformunda ölü sayısı 3'e yükseldi, 2 kişi aranıyor

Gabon açıklarında geçtiğimiz günlerde batan petrol platformunda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi, 2 kişiden ise hala haber alınamadı.

Gabon'un Mayumba kıyıları açıklarında bulunan Dussafu Marin ruhsat sahasında 23 Ekim'de batan Prospector 5 adlı petrol platformunda daha önce 1 ölü, 4 kayıp olarak yapılan açıklama revize edilerek, kayıp sayısının 5 olduğu bildirildi.

Gabon Deniz Kuvvetleri ise arama-kurtarma çalışmaları sırasında 5 kayıptan 3'ünün cesedine ulaşıldığını aktararak, kayıp 2 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Gabon Deniz Kuvvetleri, cesetlerin uzaktan kumandalı su altı robotları kullanılarak gerçekleştirilen incelemeler sayesinde bulunduğunu ifade ederek, "Ancak elde edilen görüntüler söz konusu cesetlerin kimliklerinin teşhis edilmesine imkan vermemektedir. Ekiplerimiz, kayıp olan diğer iki kişiyi arama çalışmalarını sürdürme konusunda kararlılığını sürdürmektedir" dedi.

Platformun sahibi Borr Drilling şirketi, ilk belirlemelere göre platformun rutin ön yükleme faaliyetleri sırasında delinme/zemin çökmesi yaşadığını ve bu durum ani bir stabilite kaybını tetiklediğini aktarmıştı. Şirket ayrıca platformda bulunan 115 kişiden 110'unun güvende olduğunu bildirmişti. Sondaj çalışmalarına başlamayan platformun batmasının ardından herhangi bir kimyasal sızıntı veya deniz kirliliği izine rastlanmamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı