Futbolda bahis ve şike iddiasına yönelik soruşturmada 21 şüpheliye tutuklama talebi

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14'ü futbolcu 21 şüpheliyi adliyeye sevk etti. Savcılık ifadeleri sonrası tutuklama talep edildi.

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14'ü futbolcu 21 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin de bulunduğu 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında 14 futbolcunun da bulunduğu 21 şüpheli savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
