Fünye ile imha edilen çantadan turşu bidonu çıktı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Dursunbey ilçe merkezindeki bir parkta ağaçların altına bırakılan şüpheli çanta paniğe sebep oldu. Balıkesir'in Dursunbey ilçe merkezindeki bir parkta ağaçların altına bırakılan şüpheli çanta paniğe sebep oldu. Dursunbey İsmail Dayı Caddesi'nde bulunan parka ihbar üzerine gelen polisler, parkın etrafında güvenlik önlemi aldı. Bir kafenin müşterilerinin boşaltıldığı olay yerinde park halinde bulunan araçlar da çekildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından Balıkesir il merkezinden gelen bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan çantanın içinden turşu bidonu ve zeytin çıktı. Polis, vatandaşların büyük panik yaşamasına neden olan olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Dursunbey 3. Sayfa Haberler

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